Російський агент розпалював антисемітські настрої на Закарпатті — СБУ (фото)

Служба безпеки затримала російського агента-антисеміта, який штучно розпалював антисемітські настрої на Закарпатті.

За даними слідства, у грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.

Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади «авторську» псевдонаукову працю, в якій «обґрунтовує» свою ненависть до цієї національності.

В СБУ розповіли, що затриманий до 2014 року жит на території Північної Осетії в рф. Під час обшуку у нього виявили комп’ютерну техніку із доказами злочину та літературу з вихвалянням спецслужб рф. Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому чоловік перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).

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