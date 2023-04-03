Україна замовила в Австралії 100 бойових модулів за $80 млн (відео)

Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) уклала угоду з українським держпідприємством «СпецТехноЕкспорт» на поставку близько сотні дистанційних бойових модулів разом із запчастинами та супутніми послугами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вартість контракту складає $80 млн. Він передбачає постачання продукції протягом 2023-2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань протягом найближчих тижнів та інших звичайних умов для військових контрактів.

Як зазначає Мілітарний, бойовими модулями компанії EOS оснащені броньовики Bushmaster, які Україна отримала від Австралії в рамках військової допомоги.

Найбільш відомий модуль EOS R400 може бути оснащений легким кулеметом, кулеметом калібру 12,7-мм, автоматичним 40-мм гранатометом або легкою 30-мм гарматою ATK M230 LF. Він оснащений тепловізійним прицілом з дистанцією виявлення цілі до 5 кілометрів.

Також компанія пропонує більш важку версію EOS R800, яка оснащена автоматичною 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster Mk.44.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak, поставку яких оплатять США та Євросоюз.

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