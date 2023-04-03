На Волині судитимуть адміна телеграм-каналу про місця вручення повісток

На Волині судитимуть жителя Луцька, який вів телеграм-канал про місця вручення повісток до військкомату.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Телеграм-канал заблокували у березні. Тоді ж затримали і його адміністратора. Повідомляється, що він щодня публікував від 30 до 90 повідомлень про місця вручення повісток у регіоні та закликав чоловіків ховатися від представників військкоматів.

Для збору відомостей телеграм-канал використовував власну мережу інформаторів серед місцевих жителів, з якими контактував через чат-бот.

Слідчі СБУ повідомили адміністратору про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та вже та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку березня СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які повідомляли про місця видачі повісток в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

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