Як пофарбувати яйця на Великдень: традиційні та оригінальні ідеї з описом та фото

Фарбування яєць є однією з головних традицій світлого свята Великодня. Курячі яйця фарбують хімічними і натуральними барвниками, розписують або обклеюють плівкою з візерунками.

Майже у кожної родини є вже роками перевірені рецепти з фарбування яєць. Проте, якщо у вас виникло бажання поекспериментувати, тоді вам у нагоді стане наша добірка незвичайних ідей створення крашанок, які зможуть урізноманітнити великодній кошик цього року.

Еко-писанки на Великдень: як пофарбувати яйця без хімії

Напередодні Великодня у магазинах безліч барвників та святкової оздоби для приготування крашанок. Але пофарбувати яйця можна і без хімії. Пасхальний декор із натуральних барвників буде не лише безпечним, а й прикрасить великодній кошик.

Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням

У червоний і коричневий відтінки яйця фарбують за допомогою лушпиння цибулі.

Потрібно зняти лушпиння з десяти цибулин (чим більше лушпиння, тим більш насиченим буде колір яєць), промити і скласти у каструльку. Залити водою і додати трохи солі, щоб яйця не потріскалися. Курячі яйця помити і додати в каструлю. Вони повинні бути повністю покриті рідиною і лушпинням. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити протягом 10-15 хвилин. Потім вийняти яйця шумівкою і перекласти на серветку. Дати охолонути. Готові крашанки можна натерти рослинним маслом для блиску.

Як пофарбувати яйця на Великдень чаєм каркаде

Пофарбовані в чаї каркаде яйця мають гарний синій колір з переливами. На десяток яєць знадобиться 70 г чаю каркаде і 1 л води. Каркаде залийте водою, доведіть до кипіння, викладіть яйця в воду і варіть 10 хвилин на маленькому вогні під кришкою. Як тільки ви дістанете яйця, вони будуть червоними, але після охолодження шкаралупа посиніє.

Як пофарбувати яйця куркумою

Щоб пофарбувати яйця куркумою, необхідно до 1 літру води додати 5 столових ложок куркуми, після чого покласти туди яйця. Варити приблизно 30 хвилин, а потім залишити на ніч, або на 8—10 годин настоюватися. Куркума надає яйцям світло-жовтого кольору.

Як пофарбувати яйця червонокачанною капустою

Щоб пофарбувати яйця червонокачанною капустою, необхідно її нарізати та зварити до м’якості. Капусти має бути багато, щоб колір вийшов насиченим. У готову капусту треба покласти яйця і варити 30 хвилин, а потім залишити на ніч настояватися. Чим довше пролежать яйця в капусті, тим насиченішим буде колір. Червонокачанна капуста надає яйцям синього кольору.

Як зробити візерунки на яйцях

За бажання, можна створити візерунки за допомогою воскових олівців або листя рослин. Для візерунків на яйцях підійдуть листя деревію, барвінку, кропиви, кропу, селери та інших. Листочки потрібно, як слід прикріпити до яєць за допомогою марлі або капронових панчох чи шкарпеток. Після цього яйця необхідно опустити у вибраний барвник.

Великодні яйця задекоровані серветкою

По суті, ця техніка дуже нагадує декупаж, тільки робиться набагато простіше і за допомогою натуральних продуктів.

Вам знадобиться:

серветка з малюнком на білому тлі

білі відварні курячі яйця

1 білок курячого яйця

Процес: зазвичай в серветках кілька шарів, тому вам потрібно відокремити їх і відставити тільки той, який з малюнком. Руками відривайте акуратно, виберіть частину серветки з малюнком, прикладіть до чистого і сухого вареного яйця. Пензликом акуратно змастіть серветку, приклеюючи її таким чином до яйця. Дайте йому висохнути.

Космічні яйця

Що знадобиться:

варені яйця;

кольорова акрилова фарба (беремо блакитну, чорну, білу);

спонж для зняття макіяжу;

жорсткий пензлик;

ємність для фарби.

Жорстким пензлем робимо блакитні мазки на яйці. Поки вони ще вологі, малюємо чорні вихори навколо. Але не наносьте багато фарби, інакше кольори перемішуються. Обсушуємо яйце, а потім наносимо спонжем чорні та червоні відбитки. Даємо яйцю висохнути. Потім білою фарбою за допомогою пензля створюємо бризки. Обсушуємо — і все, космічні великодні яйця готові.

Прикрашаємо яйця за допомогою цукрової пудри

Що знадобиться:

варені яйця;

цукрова пудра;

кондитерський шприц;

харчові барвники.

Розводимо барвник з водою й оцтом в невеликій ємності. Потім занурюємо варене яйце в барвник, залишаємо на 5-7 хвилин. Обсушуємо. Цукрову пудру перемішуємо з водою кімнатної температури до густої однорідної консистенції. Набираємо суміш у кондитерський шприц і малюємо потрібний нам візерунок. Обсушуємо — і все, яйця готові.

Як зварити яйця на Великдень, щоб вони не тріснули

На святковий стіл слід відібрати яйця, вік яких не менше 5 днів. Занадто свіжі яйця дуже погано чистяться.

Щоб яйця не тріснули при варінні, дістаньте їх з холодильника заздалегідь і залиште при кімнатній температурі. Якщо варити холодні яйця — шкаралупа може тріснути через перепад температур.

Добре промийте яйця з губкою перед варінням. При варінні додайте у воду багато солі — 1 столову ложку на 1 л води. Варити яйця треба 7-9 хвилин в залежності від розміру.