У NASA назвали імена астронавтів, які полетять до Місяця під час місії Artemis II

NASA назвало імена чотирьох астронавтів, які полетять до Місяця в межах місії Artemis II у 2024 році.

До складу космічногое екіпажу ввійдуть астронавтка Крістіна Кох, астронавт Джеремі Хенсен, пілот Віктор Гловер та керівник місії Рід Вайсмен. Джеремі Хенсен є єдиним учасником місії без громадянства США.

Artemis-2 — це місія, в межах якої відбудеться політ навколо Місяця у 2024 році. Її спільно проводять NASA та Канадське космічне агентство (CSA).

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