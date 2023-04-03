4 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 4 квітня
Сьогодні Сенегал святкує День Незалежності (від Франції, 1960).
В Анголі — День миру.
В Гонконгу — День захисту дітей.
Яке релігійне свято 4 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять священномученика Василя.
Він жив у IV столітті, був християнським богословом і єпископом міста Анкіра (нині — Анкара, столиця Туреччини). За свою віру зазнав страшних тортурів і страждань, помер мученицькою смертю.
День ангела 4 квітня
Іменини в цей день святкують Василина, Василь, Сергій, Клавдій, Таїсія, Поліна, Дарина, Софія.
Які історичні події стались 4 квітня
1785 — англійський винахідник Едмунд Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.
1881 — Лос-Анджелес отримав статус міста.
1949 — представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт, заснувавши НАТО.