Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня

Росіяни продовжують наступальні на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — на них відбили 69 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів уздовж лінії фронту.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжують його штурмувати. Вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії e районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.

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