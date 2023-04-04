Нічна атака дронів: сили ППО збили 14 з 17 «шахедів»

У ніч на 4 квітня українські військові збили на півдні збили 14 російських дронів-камікадзе «Shahed-136/131».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього ворог випустив 17 безпілотників, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря.

Речник ОК «Південь» Владислав Назаров уточнив, що 13 «шахедів» збили у небі на Одещині і ще один — на Миколаївщині.

Також зафіксовані влучання по одному з підприємств в Одеській області. На місці удару виникла пожежу, яку вже ліквідували.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.