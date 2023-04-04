Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 квітня

04.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 530 окупантів, вісім танків та три артилерійських системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 4 квітня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
  • танки — 3627 (+8),
  • бойові броньовані машини — 6999 (+6),
  • артилерійські системи — 2697 (+3),
  • РСЗВ — 528 (+1),
  • засоби ППО — 280 (+0),
  • літаки — 306 (+0),
  • гелікоптери — 291 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2277 (+15),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5562 (+9),
  • спеціальна техніка — 298 (+0).

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