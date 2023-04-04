Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 квітня

За минулу добу українські військові знищили 530 окупантів, вісім танків та три артилерійських системи.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати ворога станом на ранок 4 квітня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
- танки — 3627 (+8),
- бойові броньовані машини — 6999 (+6),
- артилерійські системи — 2697 (+3),
- РСЗВ — 528 (+1),
- засоби ППО — 280 (+0),
- літаки — 306 (+0),
- гелікоптери — 291 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2277 (+15),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5562 (+9),
- спеціальна техніка — 298 (+0).
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