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З’явилися супутникові фото нових російських окопів у Криму

04.04.2023

Росія продовжує активно будувати нові лінії оборони на території окупованого Криму. Так, супутник зафіксував нещодавно вириті окопи за Перекопським перешийком на півночі півострова, пише Радіо Свобода.

Перед селом Філатівка у листопаді 2022 року траншей ще не було. А до середини березня цього року на супутниковому знімку чітко видно чотири ділянки окопів. Одна  з них починається біля Перекопської затоки, а друга та третя пролягають з двох сторін траси Е-97.

Ще одна система окопів на початку року з’явилася біля самого села Філатівка.

Про активне будівництво ліній оборони також пише  The Washington Post з посиланням на супутникові фотографії компанії Maxar. Зокрема, їх зафіксували на сході Криму біля села Вітине та на півночі біля Медведівки на березі озера Сиваш.

Оборонні споруди у більшості випадків з’явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перепони у разі наступу ЗСУ. Вони включають лінії окопів та протитанкових загороджень «зубів дракона».

Для цього російська армія використовує траншеєкопач радянських часів БТМ-3, який здатний викопувати окопи зі швидкістю 80 м на год навіть у промерзлій землі. Також окупаційна адміністрація залучила місцевих робітників за оплату $90 на день.

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