З’явилися супутникові фото нових російських окопів у Криму

Росія продовжує активно будувати нові лінії оборони на території окупованого Криму. Так, супутник зафіксував нещодавно вириті окопи за Перекопським перешийком на півночі півострова, пише Радіо Свобода.

Перед селом Філатівка у листопаді 2022 року траншей ще не було. А до середини березня цього року на супутниковому знімку чітко видно чотири ділянки окопів. Одна з них починається біля Перекопської затоки, а друга та третя пролягають з двох сторін траси Е-97.

Ще одна система окопів на початку року з’явилася біля самого села Філатівка.

Про активне будівництво ліній оборони також пише The Washington Post з посиланням на супутникові фотографії компанії Maxar. Зокрема, їх зафіксували на сході Криму біля села Вітине та на півночі біля Медведівки на березі озера Сиваш.

Оборонні споруди у більшості випадків з’явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перепони у разі наступу ЗСУ. Вони включають лінії окопів та протитанкових загороджень «зубів дракона».

Для цього російська армія використовує траншеєкопач радянських часів БТМ-3, який здатний викопувати окопи зі швидкістю 80 м на год навіть у промерзлій землі. Також окупаційна адміністрація залучила місцевих робітників за оплату $90 на день.

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