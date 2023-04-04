Укрпошта підготувала марку на честь Kalush Orchestra (фото)

Укрпошта підготувала марки на честь переможців «Євробачення-2022» гурту Kalush Orchestra. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський.

Урочисте спецпогашення пройде 10 квітня у місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками. Тоді ж відбудеться погашення штемпелем «Перший день» у Києві.

Продаж марки у відділеннях по усій країні розпочнеться також 10 квітня, проте охочі можуть вже оформити предзамовлення на сайті Укрпошти.

Один поштовий набір (аркуш з 6 марками, конверт та картка) коштує 106 грн.

Автор марки – Святослав Романчак, автор картки – Юрій Сосницький, художниця конвертів – Олеся Вакуленко.

Загалом надруковано 130 тисяч аркушів з марками.

Нагадаємо, Ігор Смілянський пообіцяв випустити марку на честь гурту одразу після перемоги Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022».

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