Росіяни за день скидають до 20 плануючих бомб — Повітряні сили

Росія щодня застосовує в Україні до 20 плануючих бомб. Про повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ворог застосовує 10-15, до 20 бомб за день по всій лінії фронту з літаків Су-35 і Су-34, які не входять до зони ураження нашої ППО», — розповів він.

Ігнат нагадав, що ці бомби можуть летіти на відстань до 70 км і зараз Україна не може їм нічого протиставити. Для цього необхідні сучасні західні винищувачі та системи ППО, наприклад, Patriot.

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