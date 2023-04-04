ДБР знайшло склад з краденими харчами, які призначалися для ЗСУ (фото)

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли підпільний склад з краденими харчами, призначеними для військових.

В ДБР розповіли, що у січні викрили злочинців, які привласнювали та перепродували харчі, які мали отримати ЗСУ. Тоді правоохоронці провели майже 70 обшуків, під час яких вилучили понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, а також майже 4 млн грн готівкою у різній валюті.

Тепер працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

Частину вилучених продуктів вже передали військовим. Решта надійде до військових частин після завершення необхідних експертиз.

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.