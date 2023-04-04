Warner Bros. хоче зняти серіал про Гаррі Поттера — ЗМІ

Американська компанія Warner Bros. Discovery веде переговори щодо перезапуску історії про Гаррі Поттера у форматі серіалу.

Про це пише Bloomberg з посилання на джерела.

Планується, випустити сім сезонів, кожен з яких буде повторювати сюжет відповідної книги про чарівника.

Переговори з авторкою бестселерів Джоан Роулінг ведуть безпосередньо Девід Заслав, президент Warner Bros. Discovery, та Кейсі Блойс, програмний директор телеканалу НВО (входить до складу Warner Bros. Discovery).

У разу успіху серіал про Гаррі Поттера має стати головним хітом стрімінгового сервісу HBO Max після його об’єднання з Discovery+.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, компанія Warner Bros. почала роботу над новим фільмом про Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер і прокляте дитя». Стрічку готують на базі постановки однойменної п’єси, яка вийшла декілька років тому.

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