Джаз, концерти, стендап, вар’єте: Caribbean Club анонсував події квітня

Один з найстаріших клубів Києва та улюблений концертний майданчик багатьох киян – Caribbean Club Concert-Hall – продовжує радувати гостей, проводячи різноманітні події, в тому числі й благодійні. Заклад запрошує на найближчі івенти, серед яких: Підпільний Стендап, вистави театру «Чорний квадрат», вар’єте «Рояль» та шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Відвідання подій в Caribbean Club можна поєднати зі смачною вечерею за келихом улюбленого напою. Тут завжди працює кухня: закуски, суші, сендвічі, основні страви, стейки, салати та десерти — у меню знайдуться позиції на будь-який смак.

5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 та 29 квітня: вистави театру-студії імпровізації «Чорний квадрат»

Комедійні вистави театру «Чорний квадрат» давно полюбились глядачам, адже їхні герої розповідають реальні історії звичайних людей про кохання, секс та дружбу, без купюр через гумор.

Щосереди та щосуботи на вас чекатимуть артисти театру, аби порадувати сміхом і дати можливість відволіктися: 5 квітня – «Topless. Все включено», 8 квітня – «Гола правда», 12 квітня – «Секс на пляжі – не тільки коктейль», 15 квітня – «Медовий місяць», 19 квітня – «А-ля кобеля, або все, що рухається», 22 квітня – «Шукаю чоловіка на кожен день», 26 квітня – «Попередні пестощі» та 29 квітня – «Хто кого хоче…?». Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті.

6 квітня: шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

Цей вечір – справжній подарунок меломанам та поціновувачам музики. Зі сцени Caribbean Club для гостей лунатимуть легендарні композиції 20-го століття у майстерному виконанні колективу Jazz in Kyiv Band, а також невигадані джазові історії з-за лаштунків від Олексія Когана.

Шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» щоразу дивує: особливий репертуар, тематика, спілкування з гостями, настрій. Ви почуєте пісні, що підкорили мільйони сердець та вгамуєте інтелектуальний голод. 6 квітня мандрівку джазом вестимуть: клавішні – Родіон Іванов, гітара – Михайло Менделенко, саксофон – Артем Менделенко, барабани – Валерій Волков, бас-гітара – Олексій Коган.

7, 14, 21 та 28 квітня: вар’єте-шоу «Рояль» з Lida Lee

Caribbean Club запрошує глядачів на захопливе шоу для дорослих – вар‘єте «Рояль». Покази відбудуться зі спеціальною гостею – співачкою та засновницею волонтерського штабу Lida Lee.

Вар’єте-шоу «Рояль» – це синергія музичних перформансів та витонченої сексуальності. Затишна атмосфера, зручне крісло, келих ароматного вина та яскраве шоу у кращих традиціях кабаре. Окрема насолода – це виконання відомих мелодій в оригінальному аранжуванні від знаного українського музиканта та композитора Олексія Боголюбова. А постановка хореографії від українських танцівниць, учасниць проєктів «Танцюю для тебе» та «Танці з зірками» – Анни Паламарчук, Катерини Тришиної та Світлани Черниш, вразить своєю майстерністю.

9 квітня: концерт DISLOCADOS «De Cuba Y Puerto Rico»

Ці два острови називають «dos alas de un pájaro» – два крила однієї пташки. Гурт DISLOCADOS буде грати для вас музику Куби та Пуерто-Ріко, з їхніми яскравими мелодіями та ритмами, жанровими різноманіттями. Ви відчуєте всю схожість та відмінність цих культур.

Кожен концерт DISLOCADOS – це насичений мікс з якісного саунду, танцювальних ритмів та повної віддачі музиці. У своїй творчості вони діляться своїм коханням до музики, танців та своїм баченням сальси, для якої зовсім не важливими є національність та географія.

13 квітня: Підпільний Стендап

Синергія найкращих гумористичних шоу країни на одній сцені. Саме так можна назвати «Підпільний стендап», який чекатиме на гостей Caribbean Club. Учасники таких проєктів, як «Розсміши коміка», «Жіночий квартал», «Комік на мільйон», «ГуднайтКлаб» та «Комік на мільйон» підготували свої найкращі жарти для цього виступу.

Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Артур Петров, Дядя Женя та Олександр Качура подарують усім присутнім потужний заряд ендорфінів. Що важливо, вечір є благодійним – 20% від прибутку будуть передані на підтримку ЗСУ. Для бійців ЗСУ та ТРО вхід безкоштовний за попереднім записом в Інстаграм @undergroundstandupkyiv.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.