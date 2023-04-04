Передача МіГ-29 не змінила кількість бригад винищувачів в Україні — Ігнат

Винищувачі МіГ-29, отримані від Словаччини та Польщі, посилили Повітряні сили ЗСУ, але кардинально не змінили ситуацію. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

При цьому він закликав не спекулювати на цій темі. Напередодні Ігнат в ефірі телеканалу «Київ» назвав «історичним кроком» передачу МіГ-29, оскільки це рішення підняло тему передачі літаків на Заході на новий рівень.

«Це історичний крок – передача Україні такого виду озброєння, як винищувальна авіація. Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п’ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три – МІГ-29», — сказав він.

Цю заяву частина ЗМІ подала з твердження, що завдяки передачі словацьких та польських МіГів «вдалось укомплектувати три бригади винищувачів», а деякі навіть написали, що на озброєнні цих бригад перебуває 72 літаки. Ігнат наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Прохання перестати маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані «переможні новини» із передачі словацьких та польських МіГів, завдяки чому, цитую… «вдалось укомплектувати три бригади винищувачів»… І звідки взагалі взялась цифра 72?!», — заявив він.

Ігнат пояснив, що у складі Повітряних Сил як до повномасштабного вторгнення, так і зараз діють 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29.

«Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання «контрнаступу», «перемоги» і т.д.», — наголосив речник Повітряних сил.

Він додав, що для завоювання переваги у повітрі Україна потребує сучасних багатоцільових літаків із широким спектром озброєння.

Нагадаємо, Словаччина має передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 (частину з них у неробочому стані) та ще близько 20 — Польща. Перші літаки вже надійшли до нашої країни.

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