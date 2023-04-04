Журналісти показали, як Меладзе відпочиває в Куршевелі разом з російською елітою (відео)

В елітному гірськолижному курорті Куршевель у Франції помітили співака Валерія Меладзе у компанії дружини застпуника міністра оборони Тимура Іванова та російських бізнесменів.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

На відео Меладзе відмовився відповідати на запитання журналіста щодо своєї позиції про війну росії в Україні.

Водночас поряд зі співаком у той момент помітили Світлану Іванову — дружину заступника Шойгу. Минулого року Фонд боротьби з корупцією Навального присвятив їй окреме розслідування.

Виявилось, що жінка постійно подорожує Європою та веде розкішний образ життя, який не відповідає її статкам. При цьому для обходу санкцій вона у літку 2022 року оформила фіктивне розлучення з Івановим. У результаті у санкційні списки ЄС включили лише її чоловіка.

Також в Куршевелі УП помітила чоловіка, який має стосунок до російського істеблішменту. Журналісти знайшли його фото під час візиту першого віцеспікера ради федерацій рф у Ростовську область.

Також на вечірці разом із Меладзе помітили відомого московського забудовника Андрія Колочинського.

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