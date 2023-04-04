СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду «Life is good»

Служба безпеки викрила в Україні російську фінансову піраміду, яку замаскували під псевдоінвестиційний проект «Life is good».

За даними слідства, організатори «піраміди» пропонували клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення. «Вкладникам» обіцяли стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня, а також «гарантували» «бонуси» у разі залучення до проекту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші шахраї переводили на власні криптогаманці та банківські рахунки. У результаті вони обдурили понад тисячу осіб, від яких отримали майже $40 млн.

За даними слідства, до організації схеми причетні більше 10 осіб. Насамперед, це громадяни росії.

Спочатку «проєкт» діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього вони налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Наразі одному із топменеджерів «інвестпроекту» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.

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