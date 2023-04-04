НАЗК внесло в базу причетних до війни з росією 24 тис. осіб

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що внесли вже 24 тис. осіб у перелік спонсорів та причетних до розв’язаної росією війни.

Про це під час телемарафону розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

«Національне агентство з питань запобігання корупції з перших днів війни на пропозицію Міністерства закордонних справ ідентифікує причетних до російської війни. Ми створили найбільшу у світі базу причетних до війни. Це 24 тис. осіб», — сказав Новіков.

Він додав, що окремою частиною проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни, куди входять міжнародні компанії, які залишились в рф. Новіков зазначив, що дані передають в спеціальну базу, в якій будь-який закордонний бізнес або відомство можуть це перевірити.

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