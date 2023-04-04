Частині громадян росії заборонили купувати нерухомість у Литві

Парламент Литви заборонив громадянам рф купувати нерухомість в країні.

Про це повідомляє The Guardian.

Заборона не стосуватиметься тільки тих росіян, які мають посвідку на проживання в Литві. Своє рішення парламент пояснює потребами національної безпеки. Обмеження діятиме до 2024 року.

Також парламент Литви призупинив видачу нових віз для громадян рф та Білорусі. Ті , що вже мають документи, будуть проходити розширені перевірки на кордоні.

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