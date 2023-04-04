СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який благословляв окупантів на Харківщині

СБУ зібрала докази на колишнього настоятеля храму Ізюмської єпархії УПЦ МП, який підтримував російських військових.

Під час тимчасової окупації Харківщини він організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, благословляв загарбників та освячував колони військової техніки у Куп’янському районі.

Під час звільнення області зловмисник разом із сім’єю втік в росію, де його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, столичні поліцейські повідомили про підозру священнику УПЦ МП, який пошкодив обладнання журналістам Суспільного у Києво-Печерській лаврі.

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