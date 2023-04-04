Власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу

Forbes повідомляє, що найбагатшим мільярдером у світі став Бернар Арно, власник компанії LVMH, до якої входять модні бренди Louis Vuitton та Sephora. Новий рейтинг опублікували 4 квітня.

Ілон Маск, у свою чергу, опустився на другу сходинку. Його статки оцінили у $180 млрд, тоді як статки Арно — у $211 млрд. 74-річний власник LVMH мешкає у Франції та має п’ятьох дітей. Усі вони працюють в компанії батька.

Загалом топ-10 найбагатших людей світу зараз виглядає так:

Бернар Арно — LVMH;

Ілон Маск — Tesla, SpaceX;

Джефф Безос — Amazon;

Ларрі Еллісон — Oracle;

Воррен Баффет — Berkshire Hathaway;

Біл Гейтс — Microsoft;

Майкл Блумберг — Bloomberg LP;

Карлос Слім Елу — Telecom;

Мукеш Амбані — Reliance Industries;

Стів Балмер — Microsoft.

Усі мільярдери світу загалом володіють $12,2 трлн. За останній рік майже половина списку стала біднішою.

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