Власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу

Forbes повідомляє, що найбагатшим мільярдером у світі став Бернар Арно, власник компанії LVMH, до якої входять модні бренди Louis Vuitton та Sephora. Новий рейтинг опублікували 4 квітня.
Ілон Маск, у свою чергу, опустився на другу сходинку. Його статки оцінили у $180 млрд, тоді як статки Арно — у $211 млрд. 74-річний власник LVMH мешкає у Франції та має п’ятьох дітей. Усі вони працюють в компанії батька.
Загалом топ-10 найбагатших людей світу зараз виглядає так:
Усі мільярдери світу загалом володіють $12,2 трлн. За останній рік майже половина списку стала біднішою.
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