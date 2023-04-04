Повінь – зміна системи

Menu
Close

Власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу

04.04.2023

Forbes повідомляє, що найбагатшим мільярдером у світі став Бернар Арно, власник компанії LVMH, до якої входять модні бренди Louis Vuitton та Sephora. Новий рейтинг опублікували 4 квітня.

Ілон Маск, у свою чергу, опустився на другу сходинку. Його статки оцінили у $180 млрд, тоді як статки Арно — у $211 млрд. 74-річний власник LVMH мешкає у Франції та має п’ятьох дітей. Усі вони працюють в компанії батька.

Загалом топ-10 найбагатших людей світу зараз виглядає так:

  • Бернар Арно — LVMH;
  • Ілон Маск — Tesla, SpaceX;
  • Джефф Безос — Amazon;
  • Ларрі Еллісон — Oracle;
  • Воррен Баффет — Berkshire Hathaway;
  • Біл Гейтс — Microsoft;
  • Майкл Блумберг — Bloomberg LP;
  • Карлос Слім Елу — Telecom;
  • Мукеш Амбані — Reliance Industries;
  • Стів Балмер — Microsoft.

    • Усі мільярдери світу загалом володіють $12,2 трлн. За останній рік майже половина списку стала біднішою.

    Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

     