Цивільні, які залишились в Авдіївці, не хочуть евакуюватись і ховають дітей — влада

Цивільні, які ще залишаються в Авдіївці під постійними обстрілами, відмовляються від евакуації і ховають дітей.

Про це в ефірі програми «Свобода.Ранок» повідомив Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації.

За його словами, в місті досі живуть орієнтовно вісім дітей. Влада сподівається вивезти їх найближчим часом.

З Авдіївки поїхали 25% комунальників, через що мобільний зв’язок зараз є тільки 10-12 годин на добу. Також з міста виїхали рятувальники ДСНС. Залишилась правоохоронці, два лікарі, чотири медсестри та чотири санітари.

«Майже все місто постійно під обстрілами: як стара частина, так і центральна частина міста. Чим ближче до лінії фронту, то туди набагато складніше доїхати, бо там дуже часто, коли йдуть обстріли позицій, воно прилітає і летить на окраїну міста. Це здебільшого приватні будинки, які вже розбиті вщент і люди живуть або в літніх кухнях, або в підвалах», — сказав Барабаш.

Авдіївка на Донеччині опинилась у червоній зоні воєнної небезпеки, у зв’язку з чим цивільним заборонено її відвідувати. Туди не можуть проїхати навіть журналісти і волонтери.

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