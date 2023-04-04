«Вавилон’13» презентував документальний серіал «Війна-ненажера»

Об’єднання українських кінодокументалістів «Вавилон’13» випустило новий серіал «Війна-ненажера», який екранізує короткі літературні твори українських авторів та авторок, котрі зараз захищають незалежність України зі зброєю у руках.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«У першій серії екранізували вірш «Він переїхав в Бучу» військовослужбовця Максима Кривцова з позивним «Далі». Його твір відображає події та почуття, пов’язані з трагедією в Бучі і частково є автобіографічним. Максим переїхав до Бучі у березні 2021 року. Маючи бойовий досвід у лавах ДУК ПС, Максим у перші дні повномасштабної російської агресії пішов добровольцем, а зараз продовжує служити в одному із підрозділів ЗСУ», – розповів режисер.

Серіал «Війна-ненажера» має на меті привернути увагу глядачів до актуальних соціальних проблем, а також підтримати українське суспільство під час боротьби за незалежність.

Тихий вірить, що цей проєкт допоможе людям краще усвідомити ситуацію в Україні та вшанувати відвагу сучасних українських героїв.

«Ми пишаємося цим проєктом та впевнені, що він стане однією з найприкметніших робіт нашого об’єднання. Ми сподіваємося, що глядачі гідно оцінять роботу та зусилля «вавилонян» у створенні цих фільмів», – зазначив він.

Над створенням пілотної серії працювали актор Михайло Кукуюк («Наші котики», «Свінгери», «Слуга народу»). композитор Антон Байбаков («Черкаси», «Брама», «Вулкан»), кінооператор Слава Цветков («Земля блакитна, ніби апельсин», «Маріуполіс», «Як ми стали добровольцями») та інші висококваліфіковані українські кінематографісти.

Переглянути серіал можна безкоштовно на YouTube-каналі «Вавилон13». У майбутніх серіях «Війна-ненажера» очікується екранізація інших творів українських авторів-військових.