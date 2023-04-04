Фінляндія офіційно стала членом НАТО. У Кремлі пообіцяли здійснити «контрзаходи»

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО.

У Кремлі ж заявили, що змушені здійснити якісь «контрзаходи», оскільки це нібито підвищує ймовірність подальшої ескалації війни в Україні, повідомляє Reuters.

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков сказав, що розширення НАТО є «посяганням на безпеку та національні інтереси рф» і запевнив, що Москва стежитиме за розміщенням військ Альянсу у Фінляндії.

Також в росії заявляли, що посилять військові підрозділи на кордоні із сусідом.

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