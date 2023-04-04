Україна подасть свою кандидатуру до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки та готує досьє для внесення до Списку ЮНЕСКО культурного ландшафту Чернігова.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми продовжимо працювати над іншими досьє (для включення до Списку ЮНЕСКО – ред.) – як щодо матеріальної, так і нематеріальної спадщини. Ми також раді повідомити, що вирішили подати нашу кандидатуру до Виконавчої ради ЮНЕСКО на наступний період, 2025-2029 років, і сподіваємось, що наші партнери підтримають нас», – сказала Джапарова.

Зі свого боку Ткаченко зазначив, що планує відвідати Чернігів, аби розпочати створення досьє щодо культурного ландшафту міста, «аби відзвітувати, яка культурна спадщина у небезпеці».

Міністр також зауважив, що вірить у провідну роль ЮНЕСКО у зборі коштів для відновлення об’єктів культурної спадщини.