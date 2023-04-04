Проєкти ГО «Інша освіта» та фонду «Ізоляція» здобули гранти від Євросоюзу

Оголошено результати спеціального конкурсу «Підтримка українських переселенців та культурного і креативного секторів України» програми Євросоюзу «Креативна Європа» за 2022 рік.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“За даним конкурсом для розподілу фінансування буде відібрано всього три проєкти – консорціуми, одним учасником в кожному з яких буде організація з України. На сьогодні маємо два підтверджених проєкти-консорціуми:

– `ZMINA: REBUILDING / ЗМІНА: ВІДНОВЛЕННЯ` — ІЗОЛЯЦІЯ.Платформа культурних ініціатив.

– Culture Helps / Культура допомагає` — Інша Освіта”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо третього успішного проєкту даного конкурсу буде опубліковано згодом. Також повідомляється, що загальний бюджет конкурсу – 5 мільйонів євро.

«Вітаю колег і дякую за якісну роботу з підготовки заявок! Європейські гранти – системна і складна робота не тільки над описом проєкту, а й над розбудовою партнерських зв’язків. Навички і компетенції, що життєво необхідні українським інституціям», – підкреслила заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.