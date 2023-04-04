Стрічка «Памфір» зібрала у прокаті вже більше ₴6,6 мільйона

Стрічка “Памфір” зібрала у прокаті за результатами другого прокатного вікенду зібрала 6 673 208 грн, а покази сумарно відвідали 44 912 глядачів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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У Держкіно повідомили, що покази стрічки “Памфір” продовжуються та закликали українців долучатися до перегляду потужної історії про родинні цінності, захист власних кордонів, безумовну любов та її наслідки.

Події стрічки розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Режисером та автором сценарію фільму є Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотними наслідками.

Виробництво фільму підтримали Державне агентство України з питань кіно, Польський Інститут Кіно (PISF), Французький національний центр кіно CNC (Aide aux cínemas du monde), Чернівецька обласна державна адміністрація та міжнародні фонди Visions Sud Est, Hubert Bals Fund та Goteborg Film Fund.

Міжнародна промоція здійснюється за підтримки Українського Інституту, German Films та Goteborg Film Fund.