У Франції видали підручник-самовчитель української мови

Провідне французьке видавництво Pocket і Ліонський університет ініціювали видання унікального першого підручника-самовчителя української мови для французів у рамках відомого мовознавчого проєкту Langue pour tous («Мова для всіх»).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Щойно виданий підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за методикою видавництва Pocket ´tout de suite’ – «вивчення мови вже зараз».

У МКІП зазнають, що такий підручник української мови для французів видається вперше.

«Підручник складається з двох частин по 20 уроків для вивчення лексики та граматики української мови для початківців. Уроки подані у формі діалогів із перекладом на французьку та вказівкою правильної вимови слів відносно фонетики французької мови. Книга також містить українсько-французький словник та граматичний довідник», – ідеться в повідомленні.

Підручник Ukrainien tout de suite також пропонує читачам тексти про історію України, про українські знакові міста, українську культуру, про видатних діячів як минулого – Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку; так і сучасності – про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, про нинішнього Президента України Володимира Зеленського та інших.

Авторами книги є українське подружжя філологів Наталія і Михайло Дубяк, викладачі французької мови, випускники кафедри романської філології Львівського національного університету ім. І. Франка.