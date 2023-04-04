У Франції видали підручник-самовчитель української мови

Провідне французьке видавництво Pocket і Ліонський університет ініціювали видання унікального першого підручника-самовчителя української мови для французів у рамках відомого мовознавчого проєкту Langue pour tous («Мова для всіх»).
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
Щойно виданий підручник-самовчитель було укладено за ініціативою та за методикою видавництва Pocket ´tout de suite’ – «вивчення мови вже зараз».
У МКІП зазнають, що такий підручник української мови для французів видається вперше.
«Підручник складається з двох частин по 20 уроків для вивчення лексики та граматики української мови для початківців. Уроки подані у формі діалогів із перекладом на французьку та вказівкою правильної вимови слів відносно фонетики французької мови. Книга також містить українсько-французький словник та граматичний довідник», – ідеться в повідомленні.
Підручник Ukrainien tout de suite також пропонує читачам тексти про історію України, про українські знакові міста, українську культуру, про видатних діячів як минулого – Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку; так і сучасності – про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, про нинішнього Президента України Володимира Зеленського та інших.
Авторами книги є українське подружжя філологів Наталія і Михайло Дубяк, викладачі французької мови, випускники кафедри романської філології Львівського національного університету ім. І. Франка.
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- В Україні змінять закон про мобілізацію
- Стефанчук передав англомовну версію «Кобзаря» бібліотеці парламенту Британії
- В ТРЦ Gulliver відкриють інтерактивний музей наук
- Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
- На Сході співвідношення втрат України та рф може інколи сягати 1 до 10 – Маляр
- За рік війни в Україні зареєстровано понад 200 тисяч нових бізнесів
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- Вийшов друком блокадний щоденник маріупольської журналістки Надії Сухорукової
- ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених РФ
- Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам
- Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
- США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на $350 мільйонів