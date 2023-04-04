Потоп у Краматорську. Через зруйнований шлюз пошкоджені 260 будинків (фото)

У Краматорську на одному зі ставків зруйновано водоскидний шлюз, через що у місто почала прибувати вода.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на 4 квітня підтоплені 260 будинків на 30 вулицях, і вода прибуває. На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.

Рятувальники створюють бетонне загородження та розчищають русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, людей розселяють із постраждалих будинків.

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