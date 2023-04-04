Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф

04.04.2023

4 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє глава держави у Telegram.

Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики

«Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє», – зазначив президент.

Зеленський також обговорив з главою Єврокомісії подальші кроки для підтримки України. Зокрема, мова йшла про підготовку 11 пакету санкції ЄС проти рф.

Крім того, політики обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для вступу до ЄС.

  • Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
  • В Україні змінять закон про мобілізацію
  • Стефанчук передав англомовну версію «Кобзаря» бібліотеці парламенту Британії
  • В ТРЦ Gulliver відкриють інтерактивний музей наук
  • Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
  • На Сході співвідношення втрат України та рф може інколи сягати 1 до 10 – Маляр
  • За рік війни в Україні зареєстровано понад 200 тисяч нових бізнесів
  • Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
  • Вийшов друком блокадний щоденник маріупольської журналістки Надії Сухорукової
  • ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених РФ
  • Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам
  • Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
  • США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на $350 мільйонів
 