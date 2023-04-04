Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф

4 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє глава держави у Telegram.
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«Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє», – зазначив президент.
Зеленський також обговорив з главою Єврокомісії подальші кроки для підтримки України. Зокрема, мова йшла про підготовку 11 пакету санкції ЄС проти рф.
Крім того, політики обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для вступу до ЄС.
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