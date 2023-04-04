«Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції

У Франції анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня” стала лідером переглядів у кінотеатрах. Мультфільм вийшов у французький прокат 29 березня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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В Україні стрічка вийшла в прокат 2 березня. За даними, першого дня прокату, мультфільм посів першу позицію серед всіх прем’єрних релізів. Мультфільм обійшов за переглядами блокбастер “Шазам! Лють богів”.

Станом на 3 квітня у Франції було продано 160 827 квитків. Це означає другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році.

Водночас стрічка посідає п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку.

“Мавка. Лісова пісня” була створена за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.