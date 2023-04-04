«Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції

У Франції анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня” стала лідером переглядів у кінотеатрах. Мультфільм вийшов у французький прокат 29 березня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
Читай також: На книжку про стійкість українців для англомовної аудиторії за місяць зібрали понад 1 мільйон гривень
В Україні стрічка вийшла в прокат 2 березня. За даними, першого дня прокату, мультфільм посів першу позицію серед всіх прем’єрних релізів. Мультфільм обійшов за переглядами блокбастер “Шазам! Лють богів”.
Станом на 3 квітня у Франції було продано 160 827 квитків. Це означає другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році.
Водночас стрічка посідає п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку.
“Мавка. Лісова пісня” була створена за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- В Україні змінять закон про мобілізацію
- Стефанчук передав англомовну версію «Кобзаря» бібліотеці парламенту Британії
- В ТРЦ Gulliver відкриють інтерактивний музей наук
- Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
- На Сході співвідношення втрат України та рф може інколи сягати 1 до 10 – Маляр
- За рік війни в Україні зареєстровано понад 200 тисяч нових бізнесів
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- Вийшов друком блокадний щоденник маріупольської журналістки Надії Сухорукової
- ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених РФ
- Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам
- Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
- США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на $350 мільйонів