Україна започатковує нову державну політику з розмінування територій

Україна започатковує нову державну політику з гуманітарному розмінування територій. Країна також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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“Після початку повномасштабної війни Україна перетворилася на найбільш забруднену мінами, бомбами та снарядами країну Європи. Вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тисяч квадратних кілометрів нашої землі. Це як половина території Японії, півтори Греції чи дві площі Австрії”, – сказав прем’єр-міністр України Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що тільки за останній місяць на ворожих мінах підірвалися 724 людини, з них 226 загинули.

Окрім того, велика кількість родючих земель непридатні для обробки. За його словами, врожаї з цих земель могли б нагодувати понад 80 млн людей у всьому світі.

Шмигаль підкреслив, що Україні потрібне швидке та ретельне гуманітарне розмінування територій.

“Ми вже сформували нормативно-правову базу, активізували роботу Національного органу з питань протимінної діяльності, створили Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, затвердили план розмінування понад 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення в дев’яти регіонах України”, – сказав він.

Прем’єр зазначив, що цим займаються майже 350 груп розмінування. Фахівці знешкодили близько 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. Так, Миколаївська область стала першим регіоном, де розпочалося гуманітарне розмінування сільгоспземель.

При цьому в Україні починається друга посівна за час повномасштабної війни. Аграрії вже посіяли понад 500 тисяч гектарів. Загалом сподіваються засіяти цьогоріч понад 13 мільйонів гектарів.

Державна політика з розмінування територій

З огляду на це Кабмін починає реалізацію нової державної політики в цій галузі, ключові елементи якої:

оновлення національних стандартів протимінної діяльності;

ефективна держпрограма розмінування з пріоритетами територій;

створення ринку послуг із розмінування, конкуренція між операторами розмінування, залучення якнайбільшої кількості міжнародних операторів за допомоги фінансової підтримки союзників;

освітні та комунікаційні кампанії;

активне залучення інноваційних технологій.

Уряд доручив створити окрему структуру – Державний центр гуманітарного розмінування, який братиме участь у плануванні заходів протимінної діяльності та забезпечить роботу системи управління якістю розмінування.

Тим часом Україна створює широку коаліцію країн, які допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття. Першочерговою потребою є фінансові ресурси.

“За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати 37,4 млрд доларів. Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів”, – додав прем’єр.

Україна вже отримала 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги та має попередні домовленості про ще 73 млн доларів.

Шмигаль також зазначив перспективність формату патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами. Це сприятиме поверненню життя на деокуповані території і дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури.