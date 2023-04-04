Як боротися із яблуневою плодожеркою

Яблунева плодожерка – це одна з найбільш шкідливих комах, яка може завдати значних збитків урожаю яблунь. Вона належить до родини жуків-харцизів і має червоне або коричневе забарвлення. Зазвичай, яблунева плодожерка з’являється в саду весною, коли цвіте яблуня, але може завдати шкоди також під час формування плодів.
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Причини поширення яблуневої плодожерки
Однією з причин поширення яблуневої плодожерки є погана якість яблуневих плодів. Якщо яблука занадто м’які або пошкоджені, то на них з’являються тріщини, через які яблунева плодожерка може проникнути всередину плоду.
Також яблунева плодожерка може поширюватися через деревину та кору яблуні. Якщо деревина дерева пошкоджена, то шкідник може легко проникнути всередину дерева та завдати йому значної шкоди.
Основні ознаки того, що ваш сад поразив яблунева плодожерка, це вибілена шкірка плодів і дірки у них, які можуть мати різну форму та розмір. У разі зараження, яблука знищуються або стають непридатними для споживання.
Для боротьби з яблуневою плодожеркою, існує кілька ефективних методів:
Стежте за своїм садом, та насолоджуйтесь плодами що принесе Ваш труд!
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