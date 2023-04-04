Як боротися із яблуневою плодожеркою

Яблунева плодожерка – це одна з найбільш шкідливих комах, яка може завдати значних збитків урожаю яблунь. Вона належить до родини жуків-харцизів і має червоне або коричневе забарвлення. Зазвичай, яблунева плодожерка з’являється в саду весною, коли цвіте яблуня, але може завдати шкоди також під час формування плодів.

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Причини поширення яблуневої плодожерки

Однією з причин поширення яблуневої плодожерки є погана якість яблуневих плодів. Якщо яблука занадто м’які або пошкоджені, то на них з’являються тріщини, через які яблунева плодожерка може проникнути всередину плоду.

Також яблунева плодожерка може поширюватися через деревину та кору яблуні. Якщо деревина дерева пошкоджена, то шкідник може легко проникнути всередину дерева та завдати йому значної шкоди.

Основні ознаки того, що ваш сад поразив яблунева плодожерка, це вибілена шкірка плодів і дірки у них, які можуть мати різну форму та розмір. У разі зараження, яблука знищуються або стають непридатними для споживання.

Для боротьби з яблуневою плодожеркою, існує кілька ефективних методів:

Обрізання: Видалення всіх пошкоджених або інфікованих гілок та плодів – це перша і найбільш ефективна стратегія для запобігання поширенню комах.

Збір падалих яблук: Важливо регулярно збирати падали яблука, так як на них можуть залишатися яйця і личинки комах.

Використання клеєвих пасток: Клеєві пастки можуть бути ефективними, особливо якщо ви побачили комах на своїй ділянці. Пастки розміщують у саду вздовж доріжок, якими рухаються комахи.

Використання біопрепаратів: Біопрепарати, такі як Біфліз, можуть бути ефективними у боротьбі з яблуневою плодожеркою. Вони мають натуральний склад та не шкодять довкіллю.

Стежте за своїм садом, та насолоджуйтесь плодами що принесе Ваш труд!