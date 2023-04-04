На Закарпатті ухилянтів вивозили до кордону на машині швидкої допомоги

На Закарпатті місцевий житель разом із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги для переправлення за кордон ухилянтів.

Про це повідомили у ДПСУ.

З увімкненими проблисковими маячками організатори схеми проїжджали пости та доправляли втікачів у потрібне місце. Потім ті переходили кордон самостійно.

Фельдшера прикордонники затримали під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Його спільника розшукують.

Нагадаємо, помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) допомагав чоловікам призовного віку виїжджати з України.

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