Повне розмінування українських територій коштуватиме $37,4 млрд — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні 174 тис. кв.м. усіяні вибухонебезпечними предметами. Через це в державі планують запустити нову політику щодо розмінування територій.

Лише за березень в Україні на мінах підірвались 724 людини, з них 226 загинули. Зараз урядом затверджено план розмінування понад 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення у дев’яти регіонах України.

Повне гуманітарне розмінування коштуватиме Україні $37,4 млрд. Станом на сьогодні залучено вже $16 млн міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще $73 млн. Потреби на поточний рік сягають понад $397 млн.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.