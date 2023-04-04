США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд: що туди увійшло

Сьогодні, 4 квітня, Міністерство оборони США оголосило надання Україні нового пакету військової допомоги на $2,6 млрд.
Про це повідомили на сайті Пентагону.
Передадуть озброєння із запасів армії США на $500 млн, а решту зброї та боєприпасів на дадуть за рахунок коштів Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).
Так, допомога із запасів США включає:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для артилерійських систем HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові снаряди;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням TOW;
- 400 гранатометів з 200 тис. боєприпасів;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автівок;
- запасні частини та інше польове обладнання..
У рамках програми USAI США передадуть Україні:
- додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
- дев’ять 30-мм гармат для протидії безпілотникам;
- 10 ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
- три радари повітряного спостереження;
- 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм і 122-мм артилерійські боєприпаси;
- 122-мм снаряди GRAD;
- Ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- 120-мм, 81-мм і 60-мм мінометні боєприпаси;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- протитанкові системи Javelin;
- протитанкові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3,6 тис. одиниць стрілецької зброї з більше 23 млн набоїв;
- сім тактичних автомобілів для відновлення озброєння;
- вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
- броньовані мостові системи;
- чотири машини матеріально-технічної підтримки;
- вантажівки з 10 причепами для транспортування важкого обладнання;
- обладнання захищеного зв’язку;
- термінали SATCOM;
Також USAI фінансуватиме навчання, технічне обслуговування і підтримку.
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