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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд: що туди увійшло

04.04.2023

Сьогодні, 4 квітня, Міністерство оборони США оголосило надання Україні нового пакету військової допомоги на $2,6 млрд.

Про це повідомили на сайті Пентагону.

Передадуть озброєння із запасів армії США на $500 млн, а решту зброї та боєприпасів на дадуть за рахунок коштів Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Так, допомога із запасів США включає:

  • додаткові ракети для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для артилерійських систем HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм та 105-мм танкові снаряди;
  • 25-мм боєприпаси;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням TOW;
  • 400 гранатометів з 200 тис. боєприпасів;
  • 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автівок;
  • запасні частини та інше польове обладнання..

У рамках програми USAI США передадуть Україні:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • дев’ять 30-мм гармат для протидії безпілотникам;
  • 10 ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
  • три радари повітряного спостереження;
  • 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
  • 130-мм і 122-мм артилерійські боєприпаси;
  • 122-мм снаряди GRAD;
  • Ракетні установки та боєприпаси;
  • 120-мм і 81-мм мінометні системи;
  • 120-мм, 81-мм і 60-мм мінометні боєприпаси;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • протитанкові системи Javelin;
  • протитанкові ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • приблизно 3,6 тис. одиниць стрілецької зброї з більше 23 млн набоїв;
  • сім тактичних автомобілів для відновлення озброєння;
  • вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
  • броньовані мостові системи;
  • чотири машини матеріально-технічної підтримки;
  • вантажівки з 10 причепами для транспортування важкого обладнання;
  • обладнання захищеного зв’язку;
  • термінали SATCOM;

Також USAI фінансуватиме навчання, технічне обслуговування і підтримку.

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