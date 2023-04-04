США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд: що туди увійшло

Сьогодні, 4 квітня, Міністерство оборони США оголосило надання Україні нового пакету військової допомоги на $2,6 млрд.

Про це повідомили на сайті Пентагону.

Передадуть озброєння із запасів армії США на $500 млн, а решту зброї та боєприпасів на дадуть за рахунок коштів Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Так, допомога із запасів США включає:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для артилерійських систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові снаряди;

25-мм боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням TOW;

400 гранатометів з 200 тис. боєприпасів;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автівок;

запасні частини та інше польове обладнання..

У рамках програми USAI США передадуть Україні:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

дев’ять 30-мм гармат для протидії безпілотникам;

10 ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;

три радари повітряного спостереження;

30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм і 122-мм артилерійські боєприпаси;

122-мм снаряди GRAD;

Ракетні установки та боєприпаси;

120-мм і 81-мм мінометні системи;

120-мм, 81-мм і 60-мм мінометні боєприпаси;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові системи Javelin;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3,6 тис. одиниць стрілецької зброї з більше 23 млн набоїв;

сім тактичних автомобілів для відновлення озброєння;

вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;

броньовані мостові системи;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

вантажівки з 10 причепами для транспортування важкого обладнання;

обладнання захищеного зв’язку;

термінали SATCOM;

Також USAI фінансуватиме навчання, технічне обслуговування і підтримку.

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