Італійська паска панетоне: найкращі рецепти покроково (фото, відео)

Напередодні Великодня Сhas News вже наводив найкращі рецепти класичної паски, а також розповідав традиційні і оригінальні способи пофарбувати яйця.

Тепер ми розкажемо, як приготувати панетоне — солодку італійську випічку, яку в Україні дедалі частіше смакують на Великдень.

Що таке панетоне

Панетоне — це традиційний солодкий хліб, який готують у Італії. Найцікавіше, що його готують до Різдва.

Втім, за формою і смаком панетоне дуже нагадує традиційні українські паски, що випікають у нас на Великдень. Тому в Україні все частіше випікають панетоне саме до свята Воскресіння Христового.

В Італії ж на Великдень прийнято готувати хліб у формі хреста чи голубки, він називається великодня голубка, або великодня коломба (сolomba pasquale). По суті, це різновид панетоне, адже склад і рецепт майже такі самі.

Що означає назва панетоне

Щодо походження назви «панетоне» існує кілька версій. В основі лежить італійське слово pane («хліб»). Від нього ж походить panetto («батон», «коровай»), а із суфіксом -one виходить «великий коровай».

Деякі дослідники приписують винахід панетоне одному учню пекаря на ім’я Антоніо. За цією версією, панетоне — це pan di Toni, тобто «хліб Тоні».

Інша версія, яку підтверджують перші згадки про панетоне у кулінарних книгах, говорить, що назва походить від pan de ton, що на деяких діалектах означає «розкішний хліб».

В одному історики доходять згоди — панетоне народився у Мілані.

До речі, ось календар святкувань Воскресіння Христового по 2030 рік — і для православних, і для католиків.

Як приготувати італійську паску панетоне: класичний рецепт

Одразу зазначимо, що приготування панетоне за будь-яким рецептом вимагає багато часу — пів дня, а то і більше.

Інгридієнти:

Борошно — 800 г

Цукор — 300 г

Масло вершкове — 150 г

Молоко — 250 мл

Яйця — 3 шт.

Яєчні жовтки — 2 шт.

Дріжджі свіжі — 40 г

Родзинки — 150 г

Цукати — 100 г

Курага — 150 г

Мускатний горіх мелений — 1 ч. л.

Апельсинова цедра — 1 ст. л.

Кардамон — 1/2 ч. л.

Ванільний цукор — 20 г

Для початку готуємо опару. У глибоку тарілку подрібнюємо дріжджі, додаємо 2 ст. л. цукру і 4 ст. л. теплого молока. Все перемішуємо до однорідності. Туди ж висипаємо 2 ст. л. борошна, ще раз перемішуємо. Залишаємо суміш на 15–20 хвилин, щоб дріжджі почали бродіння.

У велику миску просіюємо 2 склянки борошна, вливаємо у борошно тепле молоко, ретельно перемішуємо. Додаємо дріжджову суміш, вимішуємо до однорідності. Готову опару накриваємо рушником чи харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на годину. За цей час опара має піднятися у 3–4 рази. Щойно вона почне опадати, можна замішувати тісто.

Міксером збиваємо яйця, додаємо жовтки і виливаємо їх в опару. Попередньо розм’якшене масло нарізаємо кубиками і додаємо у тісто. Туди ж висипаємо цукор, добре вимішуємо. У тісто додаємо 3 склянки борошна, спеції та прянощі.

Вимішувати тісто потрібно протягом години, поки воно з липкого не стане пластичним, м’яким та однорідним.

Тісто перекладаємо у велику миску і залишаємо у теплі на 2 години. За цей час воно має підійти у декілька разів.

Доки тісто підходить, промиваємо родзинки, курагу та цукати, просушуємо їх паперовим рушничком або серветками. Курагу й цукати краще порізати, щоб їх шматки були розмірами з родзинки.

Готове тісто виймаємо з миски, ще раз добре вимішуємо, додаємо родзинки, цукати, курагу. Готуємо форми для випікання: змащуємо їх олією та викладаємо на дно пергамент. Перекладаємо тісто, заповнюючи лише третину кожної форми, адже тісто ще має підійти та збільшитися у декілька разів. Залишаємо форми в теплі на годину. Перед випіканням їх варто змастити зверху жовтком.

Розігріваємо духовку до 180–190 градусів, ставимо панетоне випікатися. Бажано не відкривати дверцята шафи перші 15–20 хвилин, щоб тісто не опало. Загальний час випікання — 45—50 хвилин. Дати панетоне трохи оходонути, теплими дістати з форм та остудити на решітці.

Рецепт панетоне від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

Для опари біга:

100 г борошна

15 г живих дріжджів

80 мл води

Для першого замісу:

125 мл теплої води

2 жовтки

50 г цукру

250 г борошна

75 г вершкового масла

Для другого замісу:

50 г цукру

2 жовтки

25 г вершкового масла (+ для змащування форм)

1 ст. л. ванільного цукру

2 ст. л. сметани

100 г борошна

2 ст. л. меду (за бажанням)

1 апельсин (цедра)

200 г сухої журавлини

1 дрібка солі

Для опари біга в мисці розведіть в невеликій кількості води кімнатної температури 15 г живих дріжджів, дріжджі подрібніть руками. Трохи перемішайте. Додайте до дріжджів з водою 100 г борошна. Перемішайте ложкою, накрийте харчовою плівкою. Поставте в холодильник на 4 години, а краще залиште на ніч.

Коли опара підніметься, почніть робити перший заміс. З’єднайте опару зі 125 мл теплої води і добре перемішайте до об’єднання структур.

Вмішайте 2 жовтки, 250 г борошна, 50 г цукру і 75 г м’якого вершкового масла. Добре вимішайте, тісто має стати однорідним і еластичним. Залиште в теплому місці під плівкою ще на 4 години.

Для другого замісу трохи обімніть тісто, що піднялося. Додайте 2 ст. л. меду (за бажанням), 50 г цукру і 1 ст. л. ванільного цукру, 2 ст. л. сметани. Додайте 2 жовтки, 1 дрібку солі, 25 г вершкового масла і 100 г борошна. Добре перемішайте руками.

Натріть у тісто цедру 1 апельсина, ще раз перемішайте. Залиште тісто для підйому в теплому місці ще на 1 годину.

Додайте 200 г сухої журавлини. Перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті.

Змастіть форми для панетоне вершковим маслом. Наповніть форми тістом лише на третину. Накрийте рушником і залиште ще на 1 годину для вистоювання.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте панетоне протягом 30 хвилин. Якщо у вас велика форма, то випікайте трохи довше, приблизно 40 хвилин.

Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою, вона повинна бути сухою. Готові панетоне дістаньте з духовки і дайте трохи охолонути у формах, тільки після цього виймайте.

Панетоне із шоколадними краплинами: покроковий рецепт

Рецепт розрахований на форму для випічки діаметром 18 см, висотою 13 см — вага готового панетоне вийде 710 г.

Інгредієнти:

Борошно — 270 г;

Вершкове масто — 80 г;

Яйця — 2 шт (+1 білок)

Вода — 80 г;

Дріжджі пресовані — 12 г;

Сіль — 4 г;

Кориця — 1/2 ч. л.;

Цукор — 120 г;

Шоколадні краплі — 50 г;

Цукати — 60 г;

Мигдальне борошно — 20 г;

Цукрова пудра — 10 г.

Спочатку готуємо опару. Дріжджі залити теплою водою, додати 40 г борошна і 20 г цукру. Добре перемішати і залишити на 30 хвилин за кімнатної температури, щоб опара підійшла.

З’єднати опару й борошно, перемішати. Додати яйця і цукор. Потім — сіль і спеції. Тісто має вийти м’яким і трохи липким. Невеликими шматочками додати холодне вершкове масло ретельно розмішуючи тісто.

Замішувати тісто 20 хвилин. Перекласти тісто до миски і прибрати у тепле місце на 7-10 годин. За цей час тісто має збільшитися втричі.

Після того, як тісто добре підійшло, робочу поверхню мастити олією, викласти на неї тісто. Вмішати шоколадні краплі і цукати. Викласти масу до форми, накрити і залишити в теплому місці ще приблизно на 5 годин).

Відправити форми до розігрітої до 180 градусів духовки. Одразу знизити температуру до 160 градусів і випікати 50-55 хвилин.

Традиційне панетоне не прикращають, але якщо хочете, можете приготувати глазур. Для цього з’єднати мигдальне борошно, один яєчний білок і цукор. Ретельно все перемішати. Глазур виливають на готову випічку, зверху ще можна присипати цукровою пудрою.

З чим їсти панетоне

Італійці традиційно смакують панетоне із гарячими напоями — кавою чи гарячим шоколадом. Також до цієї випічки прекрасно пасує десертне вино.

Із урахуванням глобалізації і того, як припали панетоне до смаку українцям, італійську випічку також цілком можна куштувати із чаєм.

Раніше Сhas News пояснював, що означають слова Великдень, Пасха та паска і що як правильно називати.

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