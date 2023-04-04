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Італійська паска панетоне: найкращі рецепти покроково (фото, відео)

04.04.2023

Напередодні Великодня Сhas News вже наводив найкращі рецепти класичної паски, а також розповідав традиційні і оригінальні способи пофарбувати яйця.

Тепер ми розкажемо, як приготувати панетоне — солодку італійську випічку, яку в Україні дедалі частіше смакують на Великдень.

Що таке панетоне

Панетоне — це традиційний солодкий хліб, який готують у Італії. Найцікавіше, що його готують до Різдва.

Втім, за формою і смаком панетоне дуже нагадує традиційні українські паски, що випікають у нас на Великдень. Тому в Україні все частіше випікають панетоне саме до свята Воскресіння Христового.

В Італії ж на Великдень прийнято готувати хліб у формі хреста чи голубки, він називається великодня голубка, або великодня коломба (сolomba pasquale). По суті, це різновид панетоне, адже склад і рецепт майже такі самі.

Що означає назва панетоне

Щодо походження назви «панетоне» існує кілька версій. В основі лежить італійське слово pane («хліб»). Від нього ж походить panetto («батон», «коровай»), а із суфіксом -one виходить «великий коровай».  

Деякі дослідники приписують винахід панетоне одному учню пекаря на ім’я Антоніо. За цією версією, панетоне — це pan di Toni, тобто «хліб Тоні».

Інша версія, яку підтверджують перші згадки про панетоне у кулінарних книгах, говорить, що назва походить від pan de ton, що на деяких діалектах означає «розкішний хліб».

В одному історики доходять згоди — панетоне народився у Мілані.

До речі, ось календар святкувань Воскресіння Христового по 2030 рік — і для православних, і для католиків.

Як приготувати італійську паску панетоне: класичний рецепт

Одразу зазначимо, що приготування панетоне за будь-яким рецептом вимагає багато часу — пів дня, а то і більше.

Інгридієнти:

  • Борошно — 800 г
  • Цукор — 300 г
  • Масло вершкове — 150 г
  • Молоко — 250 мл
  • Яйця — 3 шт.
  • Яєчні жовтки — 2 шт.
  • Дріжджі свіжі — 40 г
  • Родзинки — 150 г
  • Цукати — 100 г
  • Курага — 150 г
  • Мускатний горіх мелений — 1 ч. л.
  • Апельсинова цедра — 1 ст. л.
  • Кардамон — 1/2 ч. л.
  • Ванільний цукор — 20 г
  • Для початку готуємо опару. У глибоку тарілку подрібнюємо дріжджі, додаємо 2 ст. л. цукру і 4 ст. л. теплого молока. Все перемішуємо до однорідності. Туди ж висипаємо 2 ст. л. борошна, ще раз перемішуємо. Залишаємо суміш на 15–20 хвилин, щоб дріжджі почали бродіння.
  • У велику миску просіюємо 2 склянки борошна, вливаємо у борошно тепле молоко, ретельно перемішуємо. Додаємо дріжджову суміш, вимішуємо до однорідності. Готову опару накриваємо рушником чи харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на годину. За цей час опара має піднятися у 3–4 рази. Щойно вона почне опадати, можна замішувати тісто.
  • Міксером збиваємо яйця, додаємо жовтки і виливаємо їх в опару. Попередньо розм’якшене масло нарізаємо кубиками і додаємо у тісто. Туди ж висипаємо цукор, добре вимішуємо. У тісто додаємо 3 склянки борошна, спеції та прянощі.
  • Вимішувати тісто потрібно протягом години, поки воно з липкого не стане пластичним, м’яким та однорідним.
  • Тісто перекладаємо у велику миску і залишаємо у теплі на 2 години. За цей час воно має підійти у декілька разів.
  • Доки тісто підходить, промиваємо родзинки, курагу та цукати, просушуємо їх паперовим рушничком або серветками. Курагу й цукати краще порізати, щоб їх шматки були розмірами з родзинки.
  • Готове тісто виймаємо з миски, ще раз добре вимішуємо, додаємо родзинки, цукати, курагу. Готуємо форми для випікання: змащуємо їх олією та викладаємо на дно пергамент. Перекладаємо тісто, заповнюючи лише третину кожної форми, адже тісто ще має підійти та збільшитися у декілька разів. Залишаємо форми в теплі на годину. Перед випіканням їх варто змастити зверху жовтком.
  • Розігріваємо духовку до 180–190 градусів, ставимо панетоне випікатися. Бажано не відкривати дверцята шафи перші 15–20 хвилин, щоб тісто не опало. Загальний час випікання — 45—50 хвилин. Дати панетоне трохи оходонути, теплими дістати з форм та остудити на решітці.

    • Рецепт панетоне від Євгена Клопотенка

    Інгредієнти:

    • Для опари біга:
    • 100 г борошна
    • 15 г живих дріжджів
    • 80 мл води
    • Для першого замісу:
    • 125 мл теплої води
    • 2 жовтки
    • 50 г цукру
    • 250 г борошна
    • 75 г вершкового масла
    • Для другого замісу:
    • 50 г цукру
    • 2 жовтки
    • 25 г вершкового масла (+ для змащування форм)
    • 1 ст. л. ванільного цукру
    • 2 ст. л. сметани
    • 100 г борошна
    • 2 ст. л. меду (за бажанням)
    • 1 апельсин (цедра)
    • 200 г сухої журавлини
    • 1 дрібка солі
  • Для опари біга в мисці розведіть в невеликій кількості води кімнатної температури 15 г живих дріжджів, дріжджі подрібніть руками. Трохи перемішайте. Додайте до дріжджів з водою 100 г борошна. Перемішайте ложкою, накрийте харчовою плівкою. Поставте в холодильник на 4 години, а краще залиште на ніч.
  • Коли опара підніметься, почніть робити перший заміс. З’єднайте опару зі 125 мл теплої води і добре перемішайте до об’єднання структур.
  • Вмішайте 2 жовтки, 250 г борошна, 50 г цукру і 75 г м’якого вершкового масла. Добре вимішайте, тісто має стати однорідним і еластичним. Залиште в теплому місці під плівкою ще на 4 години.
  • Для другого замісу трохи обімніть тісто, що піднялося. Додайте 2 ст. л. меду (за бажанням), 50 г цукру і 1 ст. л. ванільного цукру, 2 ст. л. сметани. Додайте 2 жовтки, 1 дрібку солі, 25 г вершкового масла і 100 г борошна. Добре перемішайте руками.
  • Натріть у тісто цедру 1 апельсина, ще раз перемішайте. Залиште тісто для підйому в теплому місці ще на 1 годину.
  • Додайте 200 г сухої журавлини. Перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті.
  • Змастіть форми для панетоне вершковим маслом. Наповніть форми тістом лише на третину. Накрийте рушником і залиште ще на 1 годину для вистоювання.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте панетоне протягом 30 хвилин. Якщо у вас велика форма, то випікайте трохи довше, приблизно 40 хвилин.
  • Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою, вона повинна бути сухою. Готові панетоне дістаньте з духовки і дайте трохи охолонути у формах, тільки після цього виймайте.

    • Панетоне із шоколадними краплинами: покроковий рецепт

    Рецепт розрахований на форму для випічки діаметром 18 см, висотою 13 см — вага готового панетоне вийде 710 г.

    Інгредієнти:

    • Борошно — 270 г;
    • Вершкове масто — 80 г;
    • Яйця — 2 шт (+1 білок)
    • Вода — 80 г;
    • Дріжджі пресовані — 12 г;
    • Сіль — 4 г;
    • Кориця — 1/2 ч. л.;
    • Цукор — 120 г;
    • Шоколадні краплі — 50 г;
    • Цукати — 60 г;
    • Мигдальне борошно — 20 г;
    • Цукрова пудра — 10 г.
  • Спочатку готуємо опару. Дріжджі залити теплою водою, додати 40 г борошна і 20 г цукру. Добре перемішати і залишити на 30 хвилин за кімнатної температури, щоб опара підійшла.
  • З’єднати опару й борошно, перемішати. Додати яйця і цукор. Потім — сіль і спеції. Тісто має вийти м’яким і трохи липким. Невеликими шматочками додати холодне вершкове масло ретельно розмішуючи тісто.
  • Замішувати тісто 20 хвилин. Перекласти тісто до миски і прибрати у тепле місце на 7-10 годин. За цей час тісто має збільшитися втричі.
  • Після того, як тісто добре підійшло, робочу поверхню мастити олією, викласти на неї тісто. Вмішати шоколадні краплі і цукати. Викласти масу до форми, накрити і залишити в теплому місці ще приблизно на 5 годин).
  • Відправити форми до розігрітої до 180 градусів духовки. Одразу знизити температуру до 160 градусів і випікати 50-55 хвилин.
  • Традиційне панетоне не прикращають, але якщо хочете, можете приготувати глазур. Для цього з’єднати мигдальне борошно, один яєчний білок і цукор. Ретельно все перемішати. Глазур виливають на готову випічку, зверху ще можна присипати цукровою пудрою.

    • З чим їсти панетоне

    Італійці традиційно смакують панетоне із гарячими напоями — кавою чи гарячим шоколадом. Також до цієї випічки прекрасно пасує десертне вино.

    Із урахуванням глобалізації і того, як припали панетоне до смаку українцям, італійську випічку також цілком можна куштувати із чаєм.

    Раніше Сhas News пояснював, що означають слова Великдень, Пасха та паска і що як правильно називати.

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