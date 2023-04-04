Відповідальність за ліквідацію Татарського взяла «Національна республіканська армія» рф

Відповідальність за вбивство «воєнкора» Владлена Татарського взяла на себе «Національна республіканська армія».

Про це пише Meduza з посиланням на Telegram-канал «Роспартизан».

«Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого палія і пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Ця акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв’язку і не отримували допомоги ні від яких іноземних структур і тим більше спецслужб», — йдеться в повідомленні.

В організації наголошують, що не мали наміру завдати шкоди акцією мирним мешканцям. Зазначають, що «всі постраждалі входять до активних прихильників війни, які виправдовують військові злочини путінського режиму в Україні».

Також представники «Роспартизану» закликали російських правозахисників надати допомогу заарештованій у справі Дарʼї Треповій та «невинним людям», яких затримують незалежно від причетності.

Раніше колишній депутат держдуми рф Ілля Пономарьов повідомляв, що за вбивством дочки ідеологом «русского міра» Олександра Дугіна Дарʼї також стоїть «Національна республіканська армія».

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