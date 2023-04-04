5 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 квітня

Сьогодні Боснія і Герцеговина відзначає День незалежності (1992).

В Китаї, Малайзії, Гонконгу і Макао — День поминання померлих.

В Кореї — День дерев, коли мешканці займаються озелененням своїх районів і беруть участь у висадці дерев в горах.

В Індії — Національний день моря.

Також сьогодні Міжнародний день совісті.

А фанати фільму «Зоряний шлях» (Star Track) 5 квітня відзначають День першого контакту — на честь подій, які мають відбутися 5 квітня 2063 року, коли, згідно з історією, вулканці вперше повідомили про свою присутність людям.

Яке релігійне свято 5 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобномученика Никона, який жив у ІІІ столітті.

Никон був родом з Неаполя, його батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Коли Никон виріс, він став воїном. Якось під час кровопролитного бою Никон опинився у великій небезпеці, тоді він згадав християнські настанови матері, перехрестився і звернувся до Христа як до Бога.

Никон залишився живим, здолав багатьох ворогів і тоді по поверненні додому охрестився і прийняв постриг. Згодом Никон став єпископом.

Як багато інших першохристиян, Никон зазнав гоніння і помер мученицькою смертю.

День ангела 5 квітня

Іменини в цей день святкують Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Макар, Олексій, Пелагея, Сергій, Стефан.

Які історичні події стались 5 квітня

456 — Святий Патрік повернувся до Ірландії як місіонер.

1242 — «Льодове побоїще» між військом новгородського князя Олександра Невського та німецькими лицарями Тевтонського ордена на льоду Чудського озера.

1340 — арабський флот розбив іспанську ескадру в Гібралтарській протоці.

1722 — нідерландський мореплавець Якоб Роггевен відкрив острів Пасхи.

1815 — почалося виверження вулкана Тамборо на острові Сумбава (Індонезія) — загалом загинуло більше 70 тис. осіб.

1955 — Вінстон Черчілль пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Великобританії.

1992 — Боснія і Герцеговина оголосила про вихід зі складу Югославії, почалася облога Сараєва.

2001 — Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.

Хто народився 5 квітня

1588 — Томас Гоббс, англійський філософ.

1732 — Жан-Оноре Фраґонар, французький художник.

1784 — Луї Шпор, німецький скрипаль, композитор, диригент.

1811 — Жуль Дюпре, французький художник.

1837 — Алджернон Чарлз Свінберн, англійський поет.

1869 — Альбер Руссель, французький композитор.

1908 — Герберт фон Караян, австрійський диригент.

1920 — Артур Гейлі, канадський письменник

1955 — Ентоні Горовіц, британський письменник та сценарист.

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