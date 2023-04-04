5 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 квітня
Сьогодні Боснія і Герцеговина відзначає День незалежності (1992).
В Китаї, Малайзії, Гонконгу і Макао — День поминання померлих.
В Кореї — День дерев, коли мешканці займаються озелененням своїх районів і беруть участь у висадці дерев в горах.
В Індії — Національний день моря.
Також сьогодні Міжнародний день совісті.
А фанати фільму «Зоряний шлях» (Star Track) 5 квітня відзначають День першого контакту — на честь подій, які мають відбутися 5 квітня 2063 року, коли, згідно з історією, вулканці вперше повідомили про свою присутність людям.
Яке релігійне свято 5 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобномученика Никона, який жив у ІІІ столітті.
Никон був родом з Неаполя, його батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Коли Никон виріс, він став воїном. Якось під час кровопролитного бою Никон опинився у великій небезпеці, тоді він згадав християнські настанови матері, перехрестився і звернувся до Христа як до Бога.
Никон залишився живим, здолав багатьох ворогів і тоді по поверненні додому охрестився і прийняв постриг. Згодом Никон став єпископом.
Як багато інших першохристиян, Никон зазнав гоніння і помер мученицькою смертю.
День ангела 5 квітня
Іменини в цей день святкують Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Макар, Олексій, Пелагея, Сергій, Стефан.
Які історичні події стались 5 квітня
456 — Святий Патрік повернувся до Ірландії як місіонер.
1242 — «Льодове побоїще» між військом новгородського князя Олександра Невського та німецькими лицарями Тевтонського ордена на льоду Чудського озера.
1340 — арабський флот розбив іспанську ескадру в Гібралтарській протоці.
1722 — нідерландський мореплавець Якоб Роггевен відкрив острів Пасхи.
1815 — почалося виверження вулкана Тамборо на острові Сумбава (Індонезія) — загалом загинуло більше 70 тис. осіб.
1955 — Вінстон Черчілль пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Великобританії.
1992 — Боснія і Герцеговина оголосила про вихід зі складу Югославії, почалася облога Сараєва.
2001 — Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.
Хто народився 5 квітня
1588 — Томас Гоббс, англійський філософ.
1732 — Жан-Оноре Фраґонар, французький художник.
1784 — Луї Шпор, німецький скрипаль, композитор, диригент.
1811 — Жуль Дюпре, французький художник.
1837 — Алджернон Чарлз Свінберн, англійський поет.
1869 — Альбер Руссель, французький композитор.
1908 — Герберт фон Караян, австрійський диригент.
1920 — Артур Гейлі, канадський письменник
1955 — Ентоні Горовіц, британський письменник та сценарист.
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