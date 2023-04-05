Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 5 квітня. Росіяни зосередились на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбили понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За минулу добу противник завдав три ракетних, 47 авіаційних ударів та застосував 17 «Шахедів», 14 з них збили. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Зберігається присутність підрозділів росіян у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам’янка та Першотравневе Харківської області і Новоселівське та Крохмальне на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Стельмахівка, Торське, Сіверськ, Роздолівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Бахмут. Також окупанти провели безуспішний наступ у районі Богданівки, що на Донеччині. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на напрямку. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник наступав у районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. В той же час, ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував безпілотники. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Новоданилівка, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон.

Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний БпЛА типу «КУБ». Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи БМ-21 «Град» та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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