Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 квітня

За минулу добу українські військові знищили 550 окупантів та 10 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 176240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків — 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7005 (+6) од,
- артилерійських систем — 2707 (+10) од,
- РСЗВ — 532 (+4) од,
- засоби ППО — 280 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2283 (+6),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5573 (+11) од,
- спеціальна техніка — 299 (+1).
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