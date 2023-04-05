Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 квітня

За минулу добу українські військові знищили 550 окупантів та 10 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 176240 (+550) осіб ліквідовано,

танків — 3629 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7005 (+6) од,

артилерійських систем — 2707 (+10) од,

РСЗВ — 532 (+4) од,

засоби ППО — 280 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2283 (+6),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5573 (+11) од,

спеціальна техніка — 299 (+1).

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