Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 квітня

05.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 550 окупантів та 10 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 176240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків — 3629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7005 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2707 (+10) од,
  • РСЗВ — 532 (+4) од,
  • засоби ППО — 280 (+0) од,
  • літаків — 306 (+0) од,
  • гелікоптерів — 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2283 (+6),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5573 (+11) од,
  • спеціальна техніка — 299 (+1).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 