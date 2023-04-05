«Вночі робота кипить»: снайпери ССО знищили близько 10 окупантів під Бахмутом (відео)

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали нічне полювання на росіян в районі Бахмута на Донеччині.

Відео оприлюднили у Командуванні Сил спеціальних операцій.

«Вночі робота кипить…Більше 10 знищених окупантів — результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмута протягом декількох останніх днів», — йдеться в повідомленні

Зазначають, що вночі окупанти намагаються просунутися та штурмувати позиції українських військових на напрямку.

Захисники показали, як ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.

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