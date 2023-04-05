Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі: деталі візиту

Сьогодні, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі.

Про це в ефірі TVN24 заявив Марчин Пшидач, представник польського президента.

«Досі, коли президент Зеленський виїжджав, це були екстрені візити для розв’язання однієї чи двох справ. Зараз президент України починає повноцінну дипломатичну діяльність», — зауважив Пшидач.

Планується, що о 12:00 за київським часом Зеленський прибуде до Президентського палацу у Варшаві. Там він зустрінеться з очільником Польщі Анджеєм Дудою та обговорять безпеку та економічна співпрацю. Також за словами Пшидача, планують піднімати і історичні питання.

О 19:00 за київським часом Зеленський та Дуда проведуть брифінг у Королівському замку.

Крім того, заплановано, що у рамках візиту Зеленський зустрінеться з людьми, які допомагали українським біженцям. Також запланований польсько-український економічний форум, де підприємці мають обговорити економічні відносини з Україною.

Запевняють, що усі служби підготовлені до візиту Зеленського, зустріч пройде безпечно.

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