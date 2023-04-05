У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Українська діаспора долучилася до зустрічі посла України Мар’яни Беци з міністром культури Естонії Пірет Хартман, на якій обговорили спільне з Естонією подання про включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
«Посол України в Естонії Мар’яна Беца 4 квітня зустрілася з Міністром культури Естонії Пірет Хартман. Ключовою темою зустрічі стала спільна з Естонією номінація «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО», – йдеться в дописі.
«Посол України в Естонії Мар’яна Беца 4 квітня зустрілася з Міністром культури Естонії Пірет Хартман. Ключовою темою зустрічі стала спільна з Естонією номінація «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО», – йдеться в дописі.
Як зазначила пані посол, спільне з Естонією подання про включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО дозволить зберегти та розвинути цю народну традицію не тільки в Україні, а й в Естонії.
Під час зустрічі наголошувалося на важливості збереження національних традицій та їх примноження.
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- В Україні змінять закон про мобілізацію
- Стефанчук передав англомовну версію «Кобзаря» бібліотеці парламенту Британії
- В ТРЦ Gulliver відкриють інтерактивний музей наук
- Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
- На Сході співвідношення втрат України та рф може інколи сягати 1 до 10 – Маляр
- За рік війни в Україні зареєстровано понад 200 тисяч нових бізнесів
- Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко
- Вийшов друком блокадний щоденник маріупольської журналістки Надії Сухорукової
- ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених РФ
- Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам
- Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
- США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на $350 мільйонів