У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Українська діаспора долучилася до зустрічі посла України Мар’яни Беци з міністром культури Естонії Пірет Хартман, на якій обговорили спільне з Естонією подання про включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Посол України в Естонії Мар’яна Беца 4 квітня зустрілася з Міністром культури Естонії Пірет Хартман. Ключовою темою зустрічі стала спільна з Естонією номінація «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО», – йдеться в дописі.

«Посол України в Естонії Мар’яна Беца 4 квітня зустрілася з Міністром культури Естонії Пірет Хартман. Ключовою темою зустрічі стала спільна з Естонією номінація «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО», – йдеться в дописі.

Як зазначила пані посол, спільне з Естонією подання про включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО дозволить зберегти та розвинути цю народну традицію не тільки в Україні, а й в Естонії.

Під час зустрічі наголошувалося на важливості збереження національних традицій та їх примноження.