Великдень 2023: дата свята, традиції та звичаї

Великдень – це християнське свято воскресіння Ісуса Христа з мертвих, яке відзначається в першу неділю після першої весняної повної місячної фази. У цей день люди відвідують церкву, прикрашають яйця, готують пасхальні страви та дарують один одному подарунки. У різних країнах та культурах існують свої традиції та звичаї, пов’язані з цим святом, але в загальному Великдень символізує оновлення та відродження життя.

У 2023 році велике християнське свято Великдень святкуватимуть православні 16 квітня, а у католики – 9 квітня.

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Традиції свята

З Великоднем, одним з найдавніших свят у християнстві, який є днем воскресіння Ісуса Христа, пов’язано чимало традицій.

На Великдень прийнято писати писанки — курячі варені яйця, пофарбовані і декоровані традиційними символами. Церква не забороняє фарбування яєць у будь-який колір, але популярні в наші дні наклейки та інший декор з традиційною символікою рекомендує вибирати з обережністю, уникаючи зображень Христа, Богородиці й інших святих.

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Напередодні найбільшого свята християн, згідно з церковно-обрядовими і народними звичаями і традиціями, потрібно пекти паски. Паска має бути урочистою і пишною.

Привітання з Великоднем, листівка, картинка, Великдень 2023 – Amazing Ukraine

До Великодня також прийнято вишивати рушники і серветки, якими покривають великодні кошики перед походом до церкви.

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Вважається, що на Великдень потрібно христосатися навіть з ворогами, а також не сумувати і не лаятися. У цей день прийнято радіти, пригощати інших і запрошувати в дім гостей.

Христос воскрес! – Воістину воскрес!

Традиції христування вже 2000 років: весь період святкування при зустрічі люди вітають один одного словами:

– «Христос воскрес!»

– «Воістину воскрес!», триразово цілуються і обмінюються писанками.

Цікаво знати:

Вважається, на Великдень все стає видимим, навіть містичне; маленькі діти з чистою душею можуть побачити всі земні скарби, які у цю ніч світяться вогниками.

На Великдень можна просити у Бога все. Так, люди похилого віку розчісували своє волосся з думкою про онуків, щоб їх було стільки, скільки волосся на голові. Бажаючи розбагатіти, вмивалися зі срібного посуду. Дівчата просили нареченого.

З нетерпінням чекали першого удару дзвонів. Якщо з першим ударом перехреститися зі словами: «Христос воскрес, а рабу (ім’я) здоров’я», то одужає навіть важко хвора людина.

Вставали до світанку, щоб не проспати щастя.

Дівчата вмивалися водою з червоного яйця, щоб бути рум’яними.

На Великдень усі мають веселитися, інакше сумувати доведеться весь рік.