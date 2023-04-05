Командира з Житомирщини, який побив строковика, судитимуть: йому загрожує до 12 років в’язниці

Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив строковика.

Обвинувальний акт передали до суду, повідомляє ДБР.

Командира звинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, яке він вчинив в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, 11 березня у мережі з’явилося відео, на якому молодший лейтенант побив строковика на території 190 навчального центру на Житомирщині. Офіцер пояснив, що він проводив «виховну бесіду» із застосуванням ударів руками та ногами через те, що солдат нібито був у стані алкогольного сп’яніння.

За даними ЗМІ, з 17 березня командира відправили під цілодобовий домашній арешт.

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