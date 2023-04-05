Подоляк спрогнозував повернення Криму через 5-7 місяців

Україна зможе деокупувати Крим протягом за п’яти-семи місяців.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», — сказав Подоляк.

За його словами, питання звільнення Криму — це «війна за право існування демократичного світу».

«Це не війна за територію, територія це тільки один із елементів. Це війна за право того, щоб ніхто не міг прийти до вас додому і сказати: «Дивіться, в мене трошки більше зброї, в мене трошки більше крилатих ракет, тому віддайте мені оте, що я хочу», — пояснив Подоляк і додав, що війна триватиме допоки вся територія України не буде звільнена.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про план з 12 пунктів з програми для деокупації Криму, які розробляє Ради з нацбезпеки.

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