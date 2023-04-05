Суд арештував три приватні газові компанії, які належать ексдепутату та російському олігарху

Суд арештував корпоративні права трьох компаній за незаконне привласнення надр Сахалінського нафто-газового родовища.

Їхні власники — колишній нардеп та російський олігарх, повідомляє ДБР.

Йдеться про ТОВ «Сахалінське», «Сіріус-1» та «Іст Юроуп Петролеум».Права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

ДБР та СБУ у лютому 2023 року викрили посадовців на розкраданні грошей від видобутку газу. Вони завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень.

Правоохоронців провели обшук у колишнього депутата Ігоря Котвіцького, який за змовою з посадовцями «НАК «Надра України», Держгеонадра, «Сахалінське» та комерційними структурами з 2003-го до 2022 року фактично привласнював державні корисні копалини.

Під «патронатом» екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з порушенням процедур. Так, сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку. Різницю зловмисники привласнювали.

Через схему посадовців «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна фактично втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище на Харківщині. Хоча на його будівництво з держбюджету витратили понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому обʼєкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки.

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