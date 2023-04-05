У Львові головний храм московського патріархату переходить до ПЦУ

Громада Свято-Георгіївського собору єпархії УПЦ МП у Львові проголосувала за приєднання храму до Православної церкви України.

Про це повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook.

Він повідомив, що тепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ Олег Древняк провів там богослужіння за військових українською.

Напередодні мер Львова Андрій Садовий повідомив, що релігійна громада храму, якій належало майно, відрікається від московського патріархату. Тому для неї було два варіанти: офіційно приєднатися до ПЦУ або ж пройти процес націоналізації.

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